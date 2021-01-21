المشهد اليمني الأول

يريد الكثيرون تسجيل الدخول إلى فيسبوك دون أن يراهم الأصدقاء ويحاولون التواصل معهم عبر الدردشة. وهناك أربعة أماكن للتحكم بحالة حسابك على فيسبوك، فهناك تطبيق ماسنجر ودردشة موقع فيسبوك على المتصفح، وهناك كذلك تطبيقات فيسبوك وماسنجر.

ويستمر موقع فيسبوك في اعتبار تطبيق ماسنجر ودردشة فيسبوك أمرين مختلفين على متصفح الإنترنت. بالرغم من أن كل محادثاتك تظهر في نفس النافذة. وربما لم تكن تدرك أن فيسبوك لديه خاصتين مختلفتين للمراسلات الفورية على المتصفح.

الاختلاف بينهما هو أنَك عندما تنقر على اختصار تطبيق ماسنجر على الجانب الأيسر من صفحة فيسبوك، سوف تفتح فيسبوك ماسنجر. لكن إذا راسلت شخصاً من النافذة المنبثقة التي تظهر على صفحة فيسبوك، فهذه دردشة فيسبوك. وستحتاج إلى ضبط حالة حسابك في كل منهما عن طريق هذه الخطوات:

ضبط الحساب على صفحة فيسبوك:

1- افتح فيسبوك في المتصفح

2- في شريط الدردشة أسفل يمين الشاشة، انقر على أيقونة التروس ثم انقر على “إيقاف حالة النشاط”.

3- في نافذة حالة النشاط التي تظهر، انقر على “إيقاف حالة النشاط لكل جهات الاتصال”، ثم على موافق.

عدم الظهور لأشخاص بعينهم:

بإمكانك بالفعل أن تظهر غير متصل لمستخدمين معينين فقط، إذا كان هناك شخص أو أكثر لا ترغب في الدردشة معهم. يمكنك اختيار “إيقاف حالة النشاط لبعض جهات الاتصال فقط، وإدخال تلك الأسماء.

يمكنك كذلك القيام بالعكس، باختيار “إيقاف حالة النشاط لجميع جهات الاتصال باستثناء”. وبهذه الطريقة يمكنك أن تظهر غير متصل للجميع تقريباً، مع السماح لمجموعة قليلة من الأشخاص بأن يروا حالة نشاطك الحقيقية.

كيف تظهر غير متصل على فيسبوك ماسنجر عند استخدام متصفح الإنترنت؟

1- انقر على اختصار تطبيق ماسنجر على الجانب الأيسر من الشاشة.

2- انقر على أيقونة التروس أعلى يسار شريط ماسنجر ثم اختر “الإعدادات”.

3- قم بإلغاء خاصية “عرض متى تكون نشطاً”، عن طريق تمرير الشريط نحو اليسار.

كيف تظهر غير متصل على تطبيق فيسبوك على الهاتف؟

1- افتح تطبيق فيسبوك على الهاتف.

2- انقر على الخطوط الأفقية الثلاثة في أعلى اليمين.

3- انقر على “الإعدادات والخصوصية”

/Settings & Privacy”، ثم انقر على “الإعدادات/Settings”.

4. انقر على “حالة النشاط/Active Status” في قسم الخصوصية.

5- قم بإيقاف “عرض متى تكون نشطاً”، عن طريق تمرير الشريط نحو اليسار ثم التأكيد بالنقر على “الإيقاف”.

كيف تظهر غير متصل على تطبيق فيسبوك ماسنجر على الهاتف؟

1- افتح تطبيق فيسبوك ماسنجر على هاتفك.

2- انقر على صورة ملفك الشخصي أعلى يسار الشاشة.

3- انقر على “حالة النشاط/Active Status”.

4- قم بإيقاف “عرض متى تكون نشطاً” عن طريق تمرير الشريط نحو اليسار ثم التأكيد بالنقر على “الإيقاف”.