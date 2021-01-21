المشهد اليمني الأول

أعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن Joe Biden في خطابه الآن بالبيت الأبيض اليوم الخميس، بحديثه عن خطته جائحة كورونا وتوزيع العلاج، قال فيه أنه خلال السنة الماضية لم نستطع الاعتماد على الحكومة الفيدرالية للتحرك بسرعة بشأن جائحة كورونا وأضاف: آلية توزيع لقاح كورونا كانت فاشلة.

وقال بايدن Joe Biden : لن نستطيع ترتيب الفوضى بشأن كورونا بسرعة لكننا سنتخطاها أعلن اليوم عن خطة كاملة بشأن مكافحة جائحة كورونا، وقال انه سيكون هناك 100 مليون جرعة لقاح خلال 100 يوم من فترتي الرئاسية.

وتحدث بايدن عن حطته لمواجهة كورونا قائلاً: خطتي لمواجهة جائحة كورونا مبنية على الحقائق لا على النكران، وأضاف: إدارتنا ستطلب من الكونغرس زيادة تمويل أفراد الطواقم الطبية. وتابع Joe Biden حديثة عن خطته للقضاء على كورونا: هدفنا إيصال 100 مليون جرعة من اللقاح خلال الأيام المئة الأولى من رئاستي، الأمر سيتطلب شهورا قبل أن نحصل على تلقيح كامل للأمريكيين.

بايدن: على الجميع لبس الكمامة

وطالب بايدن من كل أمريكي أن يرتدي الكمامة خلال 100 يوم القادمة، وقال سأقوم اليوم بتوقيع أمر تنفيذي من أجل ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات. كما طالب من جميع الوافدين للولايات المتحدةبلبس الكمامات قبل وصولهم، وقال: قبل أن يصل أحد من أي بلد إلى الولايات المتحدة عليه أن يجري فحصا ويخضع للحجر.

وأضاف Joe Biden: سأوقع أمرا تنفيذا لتسريع إنتاج كل ما هو مطلوب من أجل زيادة عمليات فحص كورونا، كما سنضيف قوة كاملة إلى الحكومة الفيدرالية من أجل زيادة عمليات فحص كورونا.

وتابع حديثه قائلاً: سنقوم بضمان حماية من هم في خطر بغض النظر عن عرقهم في كل المجتمعات، وأكثر من 400 ألف أمريكي توفوا جراء كورونا وهو عدد يفوق من لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية. سأوقع أمرا تنفيذيا يوضح خطتنا للبدء بفتح المدارس بشكل آمن.