المشهد اليمني الأول

“جيروزاليم بوست” تقول إن “كوهين هو الشخصية الرئيسية الوحيدة التي مهدت الطريق المبكر الذي أدى إلى التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة، والذي دفع السعوديين إلى دعم هذا الاتجاه بنشاط”.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن “اللحظات المهمة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عامي 2017 و2019، أدت إلى عقد صفقات العام الماضي”.

وفيما يلي نص المقال المترجم:

مع خروج إدارة الرئيس دونالد ترامب من المرحلة المتبقية، حان الوقت لتقييم اتفاقيات التطبيع الأربع التي وقعتها “إسرائيل” بالفعل.

لكن هناك جزء مهم من القصة لم يتم التأكيد عليه.

على عكس الحكمة التقليدية، وعلى الرغم من أن موجة الصفقات من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر 2020، قد قدمت الصور التاريخية، إلا أن لحظات التحول كانت في عامي 2017 و2019، حسبما علمت صحيفة “جيروزاليم بوست”. أيضاً، على الرغم من أنها لم توقع بعد اتفاقية بنفسها، كان الطرف الرئيسي دائماً المملكة العربية السعودية.

يتعلق جزء كبير من عدم التركيز في هذه النقاط برئيس الموساد يوسي كوهين – الذي كانت أفعاله محاطة بالغموض لغاية كلمة رئيسية في تموز/يوليو 2019 – والذي كان يقود الدفع الإسرائيلي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كانت هناك روايات متعددة حول من حصل بالفعل على الكرة بين “إسرائيل” والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، ومتى كانت نقطة التحول الحاسمة.

بالطبع، جزء من الإجابة المعقدة هو أن كل طرف، “إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، لعبت دورها.

أيضاً، قدمت كل جهة من الجهات التي جاءت بعد ذلك مساهماتها الخاصة، التي ساعدت في تشكيل ترتيب من سيكون “In” خلال عهد ترامب ومن سيلعب “انتظر وشاهد”.

لكن لفهم ما حدث في عام 2020 بشكل صحيح، قد تقول مصادر الاستخبارات الإسرائيلية إنه من الضروري فهم دور كوهين والسعوديين وراء الكواليس وما حدث في أيلول/سبتمبر – تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وفي تموز/يوليو 2019.

تقليدياً، تندرج التطورات السرية مع الدول التي لا توجد معها علاقات دبلوماسية لـ”إسرائيل” ضمن نطاق الموساد.

في هذا الصدد، علمت “جيروزاليم بوست” أن كوهين ميز نفسه بشكل خاص منذ أن بدأ في كانون الثاني/يناير 2016 ليس فقط من خلال تحديد الأهداف، ولكن بإنشاء وحدة للتركيز على هدف التطبيع.

بدأت التقارير عن رحلات كوهين إلى السعودية والإمارات والبحرين والسودان والمغرب ودول أخرى ليس لها علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل” تأتي في منتصف فترة ولايته، لكنه كان في دائرة السفر حتى قبل ذلك.

كان هناك من سبقه، مثل رئيس مجلس الأمن القومي السابق يعقوب عاميدرور والمدير العام السابق لوزارة الخارجية دوري غولد. كانت هناك أيضاً شخصيات استخبارية إسرائيلية أخرى، أقل ارتباطًا تقليدياً بالدول الأجنبية، الذين شاركوا في اللعبة بطرق مهمة في السنوات الأخيرة.

خروج واحد مثير للاهتمام من هيمنة الموساد لاتجاه التطبيع المتعلق بالسودان والمغرب.

كان كوهين هو الشخصية الرئيسية الوحيدة التي مهدت الطريق المبكر الذي أدى إلى التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة، والذي دفع السعوديين إلى دعم هذا الاتجاه بنشاط، حتى لو كانوا هم أنفسهم لم يتخطوا الخط رسمياً.

كما كان الوسيط الأول للسودان والمغرب.

لكن في نقطة غير محددة أدت إلى التطبيع مع تلك الدول، رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شابات، يمثله “ر.” أو “ماعوز”، عميل الشاباك المعار لمجلس الأمن القومي، لعب دوراً حاسماً في إنجاز تلك الصفقات.

بن شابات، ماعوز، ووفقاً للمراسل باراك رافيد، المحامي البريطاني الإسرائيلي نيك كوفمان، الذي كان له صلات بالسودانيين بسبب خبرته في التعامل مع بعض قضايا المحكمة الجنائية الدولية، ساعدوا في التخفيف من مجموعة من النقاط الصعبة، على طول الطريق.

لم ينكر كوهين أن بن شابات وماعوز قدما مساهمات في عمليات التطبيع هذه وساعدا في إنقاذها في نقاط مختلفة عندما اصطدمت الولايات المتحدة والسودان بجدران مؤقتة. ومع ذلك، علمت “جيروزاليم بوست” أنه حتى بمجرد أن يعمل بن شبات و”ر” على زوايا السودان والمغرب، فإن وجهة نظر كوهين ستكون أنه لا يزال “مدير المشروع” للتطبيع، وأنه مجرد “تعاقد من الباطن” خارج جوانب التنفيذ

في رواية كوهين، مشاركته المباشرة في التخطيط للقاء بين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان في أوغندا في شباط/فبراير 2020، بالإضافة إلى وجوده جسدياً هناك، تُظهر أنه قد أنجز معظم الأعمال الرئيسية قبل التعاقد من الباطن على إجراءات التنفيذ اللاحقة.

علاوة على ذلك، حتى عندما ساعد بن شابات وماعوز وفريقهما في إخماد الحرائق، ظل كوهين يداعب على الأقل جزئياً على عجلة القيادة مع اجتماعات إضافية، أحدها مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الجنرال محمد حمدان دقلو، تمت الإفادة عنه على نطاق واسع في آب/أغسطس 2020.

أشارت التقارير على جيروزاليم بوست طوال النصف الثاني من عام 2020 إلى أن كوهين يقفز في جميع أنحاء الخليج وأماكن أخرى.

في بعض النواحي، قد تقول المصادر، أن هذا قد يؤدي إلى منظور جديد لموجة التطبيع في تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2020.

الحكمة التقليدية هي أنه لم تكن هناك موجة مقبلة حتى تموز/يوليو 2020، وأنه ربما لم تكن هناك موجة إذا كان سفير الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة يوسف العتيبة، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، ومساعده آفي بيركوفيتش والسفير في “إسرائيل” دافيد فريدمان ومجموعة متنوعة من اللاعبين الآخرين، لم يندفعوا فجأة إلى صيغة سحرية، والتي مهدت الطريق بعد ذلك لصفقات التطبيع الثلاث الأخرى.

مع الاعتراف بكل مساهمة في اتفاقيات أبراهام، ستكون رواية كوهين مختلفة تماماً.

ستعود روايته للأحداث إلى خطابه الرئيسي في تموز/يوليو 2019 في مؤتمر مركز هرتسليا المتعدد التخصصات.

وقال في ذلك الخطاب: “حدد الموساد في هذا الوقت فرصة نادرة، ربما تكون الأولى في تاريخ الشرق الأوسط، للتوصل إلى تفاهم إقليمي من شأنه أن يؤدي إلى اتفاق سلام إقليمي شامل”. وأضاف: “هذا يخلق نافذة فرصة ربما تكون لمرة واحدة فقط”.

بينما احتل خطابه عناوين الصحف، لم يأتِ منه شيء على الفور. في الواقع، لم يأتِ منه شيء لمدة 13 شهراً أخرى، واعتبره معظمهم مجرد طرح نقاط للحوار كان نتنياهو ومجموعة متنوعة من الوزراء الآخرين يصدرونها بشكل دوري.

النقطة التي أثارها كوهين في الخطاب قائلاً إن الموساد قد مهد الطريق لـ “استئناف العلاقات مع عُمان وإنشاء تمثيل في وزارة الخارجية” قوبلت برفض علني من قبل عُمان.

ومع ذلك، تشير المصادر إلى أنه من وجهة نظر كوهين، كان هذا الخطاب في الواقع هو النقطة الأساسية.

لم يكن يتسامح مع تطلعات الأمل العامة أو التخمين، كما قد يكون بعض الوزراء الآخرين الذين كانوا يسمعون الأشياء بشكل غير مباشر.

لم يستطع التنبؤ بالتوقيت الدقيق، لكنه كان يعلم أنه ساعد في إقناع السعوديين والإماراتيين بأن التطبيع هو الطريق إلى الأمام، وأنهم سيجدون اللحظة المناسبة.

وعلمت “جيروزاليم بوست” أن السبب وراء قدرته على إلقاء هذا الخطاب في تموز/يوليو 2019، هو أنه من المفارقات، على الرغم من أنهم لم يتجاوزوا رسمياً خط التطبيع بأنفسهم، فإن السعوديين كانوا المفتاح، وكانوا ملتزمين.

وبهذا المعنى، أشارت مصادر استخبارية إسرائيلية إلى أن نقطة التحول الحقيقية كانت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تل أبيب في سبتمبر/ أيلول2017.

بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أدى ذلك إلى مقابلة تاريخية أجراها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك غادي آيزنكوت مع وسيلة إعلامية سعودية، أعلن فيها أن “إسرائيل” تشارك الآن معلومات استخبارية سرية حول إيران مع الرياض.

على ضوء ذلك، يمكن للمطلعين مثل كوهين أن يروا بناء الزخم لأحداث 2020، حتى لو كانت بعيدة كل البعد عن الحتمية، قبل فترة طويلة من لفت انتباه الجمهور.

إذاً لماذا لم يلقِ كوهين خطاب تموز/يوليو 2019 في عام 2017؟

جيروزاليم بوست أشارت إلى أن الخطة كانت تهدف إلى إشراك الدول الأخرى بحيث يتم بناء موجة.

أرسى الدعم السعودي في أواخر عام 2017 الأساس للموساد لتحقيق نجاح أكبر في بناء تلك الموجة خلال الأشهر الـ18 التالية، بما في ذلك زيارات نتنياهو ووزراء إسرائيليين آخرين إلى دول مختلفة.

قد يقول رئيس الموساد الحالي إن الأشهر التي حدث فيها التطبيع كانت وقت حدوث ذلك. كان هذا لأنه كان جزءاً من رؤية عامة لتحقيق أهداف مشتركة معينة في إطار إدارة ترامب للشرق الأوسط.

لم يعرف أحد من سيفوز في الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لكن الجميع كان يعلم أن الرئيس الأميركي جو بايدن (المنافس الديموقراطي لترامب آنذاك) لديه فرصة قوية. من هذا المنظور، يجب أن تبدأ موجة التطبيع في موعد لا يتجاوز شهر أيلول/سبتمبر تقريباً، وكان شهر تموز/يوليو الأخير للبدء لإفساح وقت لسلسلة من البلدان لإحداث دفعة من الانضمام.

لكن كان يجب إعطاء الفلسطينيين فرصة أولاً لقبول خطة السلام التي وضعتها إدارة ترامب، والتي ظلت تتأخر بسبب الانتخابات الإسرائيلية، حتى تم الكشف عنها أخيرًا في كانون الثاني/يناير 2020.

منذ ذلك الحين وحتى تموز/يوليو 2020، مع تعزيز النشاط التعاوني بين “إسرائيل” والإمارات في أذار/مارس فيما يتعلق بفيروس كورونا، كان السؤال هو التوقيت.

أيضاً، من هذا المنظور، وعلى الرغم من أهمية مجموعة كوشنر-فريدمان-بيركوفيتش، والعتيبة وبن شابات، و”ماعوز” وفريقه، فقد حقق الموساد بالفعل قفزات كبيرة إلى الأمام مع السعوديين بحلول عام 2017 وتم تسريعها بحلول موعد خطاب كوهين في تموز/يوليو 2019.

لا يمكن إنكار أن فريق الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وبن شابات ساعدوا في إخماد الحرائق الكبرى واستخدموا التفكير خارج الصندوق لخلق فرص جديدة.

سيسعد الموساد بمشاركة الفضل مع طاقم الممثلين بالكامل. من المؤكد أن نهج إدارة ترامب في عقد الصفقات بين “إسرائيل” وجيرانها بأي ثمن أوجد فرصاً لم تكن لتوجد لولا ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، لم تتحقق كل تنبؤات كوهين.

بعد تسمية عُمان في عام 2019، سجل مرة أخرى في خريف 2020 أن عُمان ستوقع اتفاقية تطبيع مع “إسرائيل”، وهذا لم يتحقق بعد.

ومع ذلك، لم يكن بعض الممثلين الأميركيين الرئيسيين الذين قاموا بإنقاذ وتوقيع اتفاقيات أبراهام في عام 2020 حتى في مناصبهم في عام 2016، وفي عام 2017 كانوا لا يزالون يدرسون وضع الأرض – هذا بينما كان الموساد يمهد الطريق بالفعل.

ولكن، بشكل عام، إذا تحققت العديد من توقعات كوهين الجريئة على ما يبدو لعام 2019 حول التطبيع، فقد يكون ذلك لأنه، كمخرج ومنتج، كان يحمل بالفعل جزءاً كبيراً من السيناريو.