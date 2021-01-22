المشهد اليمني الأول

كشف مصدر أمني عراقي اليوم الجمعة، عن إعطاب قافلة للدعم اللوجستي للقوات الامريكية في محافظة الناصرية في عملية استهداف من أربع عمليات.

وقال المصدر إن الرتل الأمريكي جرى استهدافه في الناصرية ، وكان يضم 18 حاوية تم تدمير 5 منها بالكامل.

ولم يوضح المصدر طبيعة الاستهداف الجديد لقوافل الدعم اللوجستي للقوات الامريكية المتواجدة في العراق ، والتي نشطت عقب اغتيال الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابومهدي المهندس مطلع العام 2020م بطائرات أمريكية مسيرة.

وفي وقت لاحق أفادت مصادر عراقية باستهداف رتل دعم لوجستي تابع لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة بابل بعملية هي الثانية خلال ساعات.

وقالت مصادر عراقية أن المقاومة العراقية نفذت عمـلية هي الثالثة اليوم واستهدفت رتل دعم لوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة الديوانية.

وأضافت المصادر أن فصيل “أصحاب الكهف” تبنى عمليتين من 3 عمليات نفذت اليوم وأكد إصابة مستشارين من الجنسية الإسبانية في الاستهداف الأخير.

كما نفذت عملية هي الرابعة اليوم استهدفت رتل دعم لوجستي بداخله أجهزة فنية تابعة للقوات الأمريكية في منطقة المسيب بمحافظة بابل.