المشهد اليمني الأول

بعون الله وتوفيقه تمكنت الأجهزة الأمنية صباح اليوم من إلقاء القبض على المجرم/ محمد أحمد سرحان عبده إبراهيم مغلس الملقب بالمطوع والمكنى بأبوعبيدة التعزي أحد قيادات تنظيم داعش الإجرامي بمنطقة الحيمة العليا بمديرية التعزية بمحافظة تعز.

والذي كان له الدور الكبير في استقطاب العديد من الشباب عن طريق بث ونشر فكر التنظيم التكفيري مستغلا الظروف الاقتصادية والمستوى التعليمي المتدني لأبناء منطقة الحيمة لصالح تنظيم داعش الاجرامي.

هذا وتشيد الأجـهزة الأمنية بالتعاون الملموس من المواطنين الشرفاء وتهيب بالمزيد من بذل الجهود لما فيه المصلحة العامة.