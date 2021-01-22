المشهد اليمني الأول

انتزع الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، صدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، من زميله السابق في برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وأحرز سواريز هدفين لفريقه أتلتيكو مدريد “الروخي بلانكوس” ليقوده للفوز على مضيفه إيبار (2-1) في اللقاء الذي جمعهما، أمس الخميس، ضمن الجولة 19 من الليغا.

ورفع سواريز “العضاض” رصيده بعد هذه الثنائية إلى 11 هدفا منها هدف واحد فقط من ضربة جزاء، ليتساوى مع ميسي الذي أحرز هدفين من ركلتي جزاء، وبالتالي تفوق الأورغوياني على الأخير بعدد الأهداف المسجلة من ركلات الجزاء، كما أن فريقه أتلتيكو مدريد لعب مباراة أقل من برشلونة.

وفي ما يلي ترتيب قائمة أفضل هدافي الليغا الإسبانية، بعد مباريات الجولة 19، مع تبقي مباراتان مؤجلتان لأتلتيكو مدريد، ومباراة واحدة مؤجلة لكل من برشلونة وريال مدريد:

1- الأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) – برصيد 11 أهداف

– الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 11 أهداف

3- الإسباني جيرارد مورينو (فياريال) – 10 أهداف

4- المغربي يوسف النصيري (إشبيلية) – 9 أهداف

-إياغو أسباس (سيلتا فيغو) – 9 أهداف

6- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 8 أهداف.

7- الإسباني خوسي لويس موراليس (ليفانتي) – 7 أهداف

– الإسباني روجر مارتي (ليفانتي) – 7 أهداف

– الإسباني ميكيل اويارزابال (ريال سوسييداد) – 7 أهداف

10- الإسباني ماركوس لورنتي (أتلتيكو مدريد) – 6 أهداف

– الإسباني سيرخيو كاناليس (ريال بيتيس) – 6 أهداف

– الإسباني كارلوس سولر باراغان (فالنسيا) – 6 أهداف.