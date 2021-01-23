المشهد اليمني الأول

عقدت إدارة مباحث أمانة العاصمة صنعاء، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا بشأن آخر الإجراءات المنجزة في موضوع المحررات العقارية. وأوضح بيان إدارة أمن مباحث العاصمة أن عدد المعمم بضبطهم بموجب كشوفات وزارة العدل 53 بأمانة العاصمة و270 بمحافظة صنعاء.

وأشار البيان إلى أنه بلغ عدد من تم ضبطهم في كشوفات وزارة العدل 20 بأمانة العاصمة و112 بمحافظة صنعاء، مبينا أن عدد من لازالت إجراءات ضبطهم جارية 27 بأمانة العاصمة و157 بمحافظة صنعاء. ولفت إلى أن 90 شخصا تم ضبطهم من غير المعمم بهم في كشوفات وزارة العدل 53 منهم من المتهمين والبعض تم ضبطهم بناء على اعترافات الموقوفين وبعضهم بموجب الأدلة لدى أجهزة البحث الجنائي.

وإلى ذلك بينت مباحث أمانة العاصمة أن إجمالي عدد الشكاوى المقدمة للجنة المشتركة حتى تاريخ هذه الاحصائية 1705 شكوى منها 65 مقدمة ضد قضاة ومحالة لهيئة التفتيش. ونوهت إلى أن إجمالي الشكاوى ضد أمناء وموظفين بوزارة العدل والتي تم إحالتهم لقطاع التوثيق بوزارة العدل بلغ 220 شكوى.

وأوضحت أن إجمالي الأوامر القهرية التي تم استخراجها والتعميم بضبطها بموجب كشوفات وزارة العدل 37 أمرا، فيما بلغ إجمالي من تم التعميم بضبطهم بموجب كشوفات وزارة الأوقاف والإرشاد (41) تم الرفع والتعميم بضبطهم وتم ضبط معظمهم.

كما بينت مباحث أمانة العاصمة أن إجمالي الشكاوى التي تم إحالتها لفرق التحقيق ضد موقوفين 400 حالة، وإجمالي من تم الافراج عنهم لظروف صحية 22 موقوفا وإجمالي من تم إحالتهم 101 موقوفا.