المشهد اليمني الأول

اعلنت صنعاء عن حدث هام ونادر هو الاول من نوعه في تأريخ الجمهورية اليمنية سيتم خلاله اعادة بعض الاراضي المنهوبة عبر الامناء الشرعيين لاهلها.

وقال عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي ان اللجنة المشتركة الخاصة بالامناء والمزورين باعادة بعض الأراضي لاهلها والتي استحوذ عليها بالتزوير والنهب والاحتيال. وعبر محمد علي الحوثي عن امله من وسائل الإعلام مواكبة الحدث والتغطية.

وكانت اللجنة المشتركة لصنعاء من الجهات العدلية والامنية قد شكلت لجان تحقيق مع الامناء الشرعيين والمزورين بشان المحررات المزورة لـ الاراضي المنهوبة واستقبلت في غضون فترة محددة الاف الشكاوي حيث لاتزال اللجنة منعقدة لاستكمال التحقيق مع الامناء لدى وزارة العدل.

وتعد هذه هي المرة الاولى من نوعها التي يتم فيها محاسبة (الامناء الشرعيين) والاقتصاص منهم بشان المحررات المزورة باعادة الاراضي المنهوبة لاصحابها والتي تم الاستيلاء عليها بواسطة محررات نسجها الامناء باقلامهم على حساب اكل حقوق الاخرين واملاكهم.

 

26 سبتمبر

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