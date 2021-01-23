المشهد اليمني الأول

اعلنت صنعاء عن حدث هام ونادر هو الاول من نوعه في تأريخ الجمهورية اليمنية سيتم خلاله اعادة بعض الاراضي المنهوبة عبر الامناء الشرعيين لاهلها.

وقال عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي ان اللجنة المشتركة الخاصة بالامناء والمزورين باعادة بعض الأراضي لاهلها والتي استحوذ عليها بالتزوير والنهب والاحتيال. وعبر محمد علي الحوثي عن امله من وسائل الإعلام مواكبة الحدث والتغطية.

باذن الله ستقوم اللجنةالمشتركة الخاصةبالامناء والمزورين

باعادة بعض الأراضي لاهلها والتي استحوذ عليها بالتزوير والنهب والاحتيال

ونتمنى من وسائل الإعلام التغطية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 22, 2021

وكانت اللجنة المشتركة لصنعاء من الجهات العدلية والامنية قد شكلت لجان تحقيق مع الامناء الشرعيين والمزورين بشان المحررات المزورة لـ الاراضي المنهوبة واستقبلت في غضون فترة محددة الاف الشكاوي حيث لاتزال اللجنة منعقدة لاستكمال التحقيق مع الامناء لدى وزارة العدل.

وتعد هذه هي المرة الاولى من نوعها التي يتم فيها محاسبة (الامناء الشرعيين) والاقتصاص منهم بشان المحررات المزورة باعادة الاراضي المنهوبة لاصحابها والتي تم الاستيلاء عليها بواسطة محررات نسجها الامناء باقلامهم على حساب اكل حقوق الاخرين واملاكهم.

26 سبتمبر