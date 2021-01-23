المشهد اليمني الأول

توقفت الملاحة الجوية في مطار الرياض وتحولت رحلات كانت ستهبط فيه بعد اعتراض صاروخ بالستي في سماء العاصمة السعودية الرياض.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن تحالف العدوان اعترض ودمر “هدفا جويا” أطلقته جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية باتجاه الريـاض، اليوم السبت.

وأوضحت قناة “العربية” السعودية أن الحديث يدور عن صاروخ تم إطلاقه صوب عاصمة المملكة العربية السعودية، الريـاض.

وتداول نشطاء في “تويتر” لقطات زعموا أنها توثق لحظة اعتراض صاروخ في سماء العاصمة السعودية.

وأشارت وسائل إعلام سعودية، إلى أن طائرة الخطوط الجوية الهندية “سبايس جيت” غيرت وجهتها نحو مطار الدمام السعودي بعد انفجار صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض، وتوقف الحركة الجوية في مطار الرياض.

وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية تغيير عدد من الرحلات مساراتها من وإلى مطار الرياض.

ويأتي ذلك بعد يوم من زعم تحالف العدوان تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة وزورق متفجر في جنوب البحر الأحمر.

وتداولت وسائل إعلام سعودية استئناف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة بعد إنخفاض سرعة الرياح والرؤية للحد المسموح به للعمل. زاعمين الإستئناف عقب إيقاف حركة الملاحة البحرية امس بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية في سماء جدة بسبب الغبار والأتربة المثارة بفعل الرياح، حد زعمهم.

من جانبه نفت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ أية عملية هجومية ضد دول العدوان خلال ال24 ساعة الماضية.

واكد ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن من حقنا الطبيعي والمشروع الرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار وأن القوات المسلحة اليمنية تقوم بالإعلان عن أية عملية تنفذها بكل فخر وشرف واعتزاز.