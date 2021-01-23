المشهد اليمني الأول

أعلن زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الجمعة أن محاكمة دونالد ترامب ستبدأ في الأسبوع الثاني من فبراير بعد أن يتسلم المجلس الأسبوع المقبل لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق.

وقال شومر أمام زملائه في مجلس الشيوخ إنّ الحزبين سيباشران تقديم مطالعاتهما في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير المقبل.

وأوضح شومر في وقت سابق الجمعة أن لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ الذي تعود إليه صلاحية محاكمته بتهمة “التحريض على التمرد”.

وقال إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي “أبلغتني أن لائحة الاتهام ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ”.

وهذه المرحلة التي تشمل تلاوة بنود إجراء العزل الذي يستهدف الرئيس أمام أعضاء مجلس الشيوخ ستعني البدء رسميا بمحاكمته الثانية في هذا الإطار. لكن النقاشات في الجوهر يمكن أن تتأخر.

وأوضح شومر أنه بحث مع زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل “الجدول الزمني ومدة” الجلسات. وأضاف “ستكون هناك محاكمة في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة وتصويت حول ما إذا كان الرئيس مذنبا”.

ويُتهم الملياردير الجمهوري بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير الجاري فيما كان أعضاء الكونغرس مجتمعين للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.