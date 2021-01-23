المشهد اليمني الأول

استهدف قصف صاروخي عراقي، فجر اليوم السبت، قاعدة فكتوريا التابعة لقوات الاحتلال الأمريكية قرب مطار بغداد.

وأفادت مصادر عراقية بتعرض القاعدة العسكرية “فيكتوريا” لقصف بثلاثة صواريخ، وسط تكتم المحتل الأمريكي عن الخسائر التي لحقت بالقاعدة حتى الآن.

ونفذت المقاومة العراقية أمس الجمعة 6 عمليات ضد القوات الأمريكية المحتلة، حيث تم إعطاب قافلة للدعم اللوجستي تضم 18 حاوية تم تدمير 5 منها بالكامل للقوات الأمريكية في محافظة الناصرية.

كما تم استهداف رتل دعم لوجستي تابع لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة بابل، فيما تم استهداف رتل دعم لوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة الديوانية.

ونفذت عملية رابعة استهدفت رتل دعم لوجستي بداخله أجهزة فنية تابعة للقوات الأمريكية في منطقة المسيب بمحافظة بابل، فيما نفذت عملية خامسة استهدفت رتلًا للدعم اللوجستي للاحتلال في منطقة أبو غريب بمحافظة بغداد، وفي العملية السادسة تم استهداف رتل دعم لوجستي للمحتلين في محافظة صلاح الدين.

وتبنى فصيل “أصحاب الكهف” عمليتين نفذت أمس وأكد إصابة مستشارين من الجنسية الإسبانية في إحدى الهجمات.

وتأتي العمليات العراقية بعد يوم واحد على وقوع تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد، واللذان أسفرا عن 32 استشهداد و110 جرحى.