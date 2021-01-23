المشهد اليمني الأول

أشاد رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء عبدالله يحيى الحاكم ، بجهود الأجهزة الأمنية في محافظة تعز والتي أثمرت في إلقاء القبض على قيادي بتنظيم داعش محمد أحمد سرحان المكنى بأبو عبيدة التعزي بمنطقة الحيمة العليا بمديرية التعزية باعتباره أحد أخطر قيادات داعش المكلفة باستقطاب الشباب ، وذلك دور أجهزة الأمن في محافظات صنعاء وتعز والضالع ولحج وتعاونها في إلقاء القبض على العناصر المطلوبة أمنياً والمتسللين من العناصر الإجرامية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم السبت بصنعاء بحضور محافظ لحج أحمد جريب وأركان حرب اللواء ١١٩ مشاة قائد محور القبيطة العميد جلال الصبيحي، لمناقشة سبل تعزيز اليقظة والروح القتالية للمرابطين في جبهات مواجهة العدوان.

وفي اللقاء بحضور نائبي مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد حسين هاشم والعميد الركن محمد زهرة، أكد اللواء الحاكم العمل بروح الفريق الواحد والتعاون والتنسيق المشترك، استشعاراً لعظمة المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع خلال المرحلة الراهنة.