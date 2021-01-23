المشهد اليمني الأول

تواصلاً لردود الأفعال المنددة بالقرار الأمريكي بتصنيف أنصار الله من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ، أقيمت بالعاصمة التشيلية سينتياغو أمس الجمعة ، وقفة احتجاجية نظمتها الناشطة الحقوقية كوني بمشاركة العديد من الأحرار في تشيلي.

وخلال الوقفة رفعت صور الضحايا من الأطفال والنساء الذين استشهدوا خلال المجازر الوحشية التي ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي على اليمن خلال ست سنوات.

كما رفع المشاركون صوراً لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي -حفظه الله- ، ولافتات تحمل عبارات تطالب بوقف العدوان على اليمن وفك الحصار المفروض على الموانئ والمطارات ، والمطالبة بمحاكمة مرتكبي الجرائم بقيادة السعودية والامارات والدول الأخرى المشاركة في العدوان على اليمن.

وعبر عدد من المشاركين في الوقفة عن استنكارهم الشديد للجرائم المروعة لتحالف العدوان ودهشتهم من الصور التي حملت في طياتها أشلاء الضحايا الأبرياء الذي سقطوا في أماكن مدنية في مشهد يرتقي إلى جرائم الابادة الجماعية والتي تستوجب محاسبة مرتكبيها وملاحقتهم دوليا.