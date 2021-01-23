المشهد اليمني الأول

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام ، اليوم السبت، أن عدم مسارعة قوى العدوان في إيقاف العدوان والجرائم سيكلفها كثيرا.

وقال محمد عبدالسلام في تغريدة له على تويتر” العدوان على اليمن جريمة والحصار جريمة، واستمرارهما جريمة أخرى مضاعفة، وعدم مسارعة تحالف الإجرام لإيقاف جرائمه سيكلفه كثيرا”.

الجدير بالذكر أن قوى العدوان مستمرة في ارتكاب المجازر الوحشية بشكل يومي بالإضافة لاستمرار الحصار ومنع ادخال السفن المحملة بالمشتقات النفطية وكذلك إغلاق مطار صنعاء الدولي الأمر الذي أدى لوفاة عشرات الآلاف من المواطنين وخلق أزمة اقتصادية خانقة.