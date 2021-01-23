المشهد اليمني الأول

أنهى لقاء قبلي بمحافظة ذمار اليوم السبت ، قضية قتل بالخطأ بين أسرتي مفتاح من مديرية المنار بذمار والحميقاني من مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

وخلال اللقاء الذي تقدّمه وكيل أول المحافظة فهد عبدالحميد المروني، أعلن أولياء دم المجني عليه باسم عبدالله مفتاح العفو عن الجاني عبدالقوي أحمد الحميقاني لوجه الله وتشريفاً للحاضرين.

وفي اللقاء بحضور عضو مجلس الشورى عبده العلوي ومدير مديرية المنار عبدالولي السبلاني وأمين محلي مديرية جهران خالد الفلاحي ومشائخ ووجهاء، أشاد الوكيل أول المروني بموقف أولياء الدم في التسامح والعفو وبجهود كل من ساهم في إنهاء القضية.

وأكد أهمية الحفاظ على العادات والتقاليد الحميدة في إصلاح ذات البين والتعاون لحل القضايا الاجتماعية.

وحث على تضافر الجهود للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي ، داعياً إلى الإسهام في تعزيز وحدة الصف وحشد الجهود والطاقات لمواجهة العدوان.

فيما ثمنت أسرة الحميقاني والحاضرون موقف أسرة مفتاح في التسامح والعفو وإنهاء القضية والذي يجسد قيم وأصالة القبيلة اليمنية.