المشهد اليمني الأول

مستشار الأمن القومي لبايدن ينتقد تخرصات ترامب حول حركة أنصار الله

اعتبر جايك سوليفان، مرشّح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي، أن قرار إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تصنيف أنصارالله على لائحة الارهاب لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة لشعب هذا البلد الذي مزّقته الحرب.

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك اعتبر أن قرار الولايات المتحدة حول أنصار الله من شأنه “التسبب بتداعيات انسانية وسياسية خطيرة”. وفي السياق نفسه، دعا نواب أمريكيين إلى التراجع عن القرار، لأنه يشكل “حكما بالإعدام على آلاف اليمنيين”.

وحذّرت منظّمات إغاثيّة من أنّ القرار الأمريكي قد يشلّ عمليّات إيصال المساعدات الإنسانيّة، إذ إنّ هذه الخطوة قد تعوق التواصل مع المسؤولين الحركة واستخدام المنظومة المصرفية ودفع الأموال للعاملين في المجال الصحي وشراء الأغذية والوقود وحتى القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت.