المشهد اليمني الأول

عرض قصر مطلي من الذهب من الداخل، مع طاه خاص ورفيقته الأجنبية، للبيع مقابل أقل من 3 ملايين دولار فقط. ومن الظاهر أن السعر “خيالي” للقصر المصمم وفق الهندسة المعمارية الباروكية والإمبراطورية، الكائن في منطقة إيركوتسيك الروسية.

إلا أن السر في رخصة، يكمن في أن المشتري لهذا القصر الفخم سيتعين عليه أن يتحمل العيش في ظل درجات حرارة تقل عن 50 درجة مئوية تحت الصفر في فصل الشتاء.

من الخارج يبدو العقار، الواقع في منطقة بحيرة بايكال التي تعتبر أعمق بحيرة في العالم، حديثا وعصريا، ولا يبدو على الإطلاق كقصر مطلي من الذهب، وكل ذلك معروض للبيع بحوالي 2.88 مليون دولار، وفقا لصحيفة ذي صن البريطانية.

من الداخل، تم تصميم الديكورات الداخلية من الغرانيت والرخام “على طراز القصور، باستخدام عناصر من الطراز الباروكي والإمبراطوري” و”مواد فاخرة وباهظة”، حيث طلي بالذهب، ويحتوي على ثريات ضخمة وأرائك ملكية وكراسي بذراعين وسجاد مزخرف فاخر.

ويتكون القـصر، الذي يقع على مساحة فدانين وتبلغ مساحته أكثر من 2000 متر مربع، من 5 غرف نوم مع غرف تبديل ملابس وحمامات خاصة، كما يحتوي على قبو ومحطة كهرباء فرعية خاصة به.