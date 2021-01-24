المشهد اليمني الأول

“خاص”

يمانيون باليمن ويمنيين من عواصم ومدن العالم وسلمياً وبتسونامي بشري يماني وايماني يرهبون قوى الاستكبار والارهاب المحلي والاقليمي والامريكي، وامام سمع وبصر وفؤاد الضمير العالمي وبالقبضات العالية المرفوعة ويهتفون:

امريكا أم الإرهاب

اسرائيل مُخترع الارهاب

السعودية منبت واصل الارهاب

ارهابيون ياصنعاء، وصنعاء تُرحل الحاكم الامريكي وتقاوم المُحتل والغازي السعودي والاماراتي.

إرهابيون يايمن الثورة والصمود.. ويمن الانصار بالقضاء على اوكار الإرهاب الوهابي واخوانه وهم الإرهاب ومع الدواعش القوات الموالية لتحالف البغي والعدوان.

ارهابيون يا انصار الله.. وهم كل الإرهاب بالحصار الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي والاعلامي والتويتر والفيسبوك واليوتيوب بالاقصاء والاستنزال حتى من العروبة والاسلام.

ارهابيون يا انصار الله.. وهم با ارهاب القتل الشامل وبكل انواع الاسلحة الفتاكة الشرقية والغربية برا وبحرا وجوا ولكل الكائنات الحية حيوان وجماد وانسان وصالات الافراح واتراح العزاء ومعهم دواعش الذبح وقتل الاسرى والسحل والتمثيل ثم الصلب وقتل الغدر بكواتم الصوت والسيارات المفخخة والاحزمة الناسفة.

ارهابيون يا انصار الله.. و80% من سكان اليمن في جغرافيا الجيش واللجان الشعبية بالامن والامان والاستقرار بينما الارهاب والقتل والاغتصابات والتفجيرات اليومية في المحافظات المُحتلة بالسعودي والاماراتي والامريكي وجزيرة سُقطرى لليهودي الصهيوني حلال.

ارهابيون وسلاليون.. وهم وعائلاتهم وتجارتهم في صنعاء وجغرافيا الجيش واللجان الشعبية بينما عدن والجنوب المُحتل مُحرمة عليهم بالارهاب المناطقي العنصري.

وبكل صفاقة واستحمار واستهبال واستخفاف وكالببغاوات يرددون.. مايرددون

مليشيات إرهابية.. والسعودي الوهابي يصنفهم إرهاب وفئة ضالة وخارجة عن الاسلام واخوان الاصلاح رقيق لمنبت قرن الشيطان بالعدوان على يمن الانصار ونفس الرحمٰن.

ميليشيات كهنوتية.. والكاهن السعودي يعتبرهم حرس عائلي ومخلوع ومؤتمر طارقكوا “عَبّدْ ” رخيص للصهيوني بالساحل الغربي.

ميليشيات سلالية ومشروع ايراني.. والسعودي ودواعشه واخوانه يكفر الماركسي الاشتراكي وعواجيز الاشتراكي في فنادق السعودي ولندن عاصمة الاستعمار.

ميليشيات فارسية.. والملك فيصل السعودي ومن عاصمة الفرس طهران يعلن في ديسمبر 1966م، عن قيام التحالف الاسلامي السعودي الفارسي لمحاربة الزعيم جمال عبد الناصر الكافر العالماني الذي يهدد الاسلام ورماد الناصرية امسوا عبيد بالسمع والطاعة ولي الامر السعودي الوهابي ولو قتل الزعيم ناصر بالسم لقاتل واغتال الحمدي بالملحق العسكري السعودي الغادر.

ميليشيات وروافض ومجوس واهل شرك يعبدون القبور.. والامريكي وبقانون “جاستا” يدين السعودي بالإرهاب ويطالب بتعويضات وبمئات المليارات والامام السعودي الوهابي “السديس”، يعتبر ترامب النصراني الصهيوني العنصري المتوحش ولي الامر حتى ولو جلدك وحلبك واكل مالك.

انصارالله جماعة إرهابية اجنبية.. وصاحب التصنيف ترامب الامريكي الصهيوني يخرج من البيت الابيض وهو مصنف عنصري إرهابي من جمهورية ورقيق الموز البائدة.

ولم يتبقى سوى الايادي الخفية الذين يحاربون الانسانية والامة الاسلامية والوطن العربي، ويمن الايمان ونفس الرحمٰن والانصار الاوس والخزرج، والمسيرة القرآنية المباركة من وراء جدار، انهم المفسدين بالارض الاشد عداوة للذين أمنوا هم العدو فاحذروهم هم الإرهاب كل الإرهاب والبقية اذناب وإرهابيين مع الباطل، والمجاهدين المؤمنيين والذين معهم هم رجال الله بالميدان يرهبون باطل الاعداء بقضهم وقضيضهم هم شعب وجيش ودولة وحكومة وشرطة وأمن في كل الساحات والميادين ولوكره باطل الإرهاب الظالمين والمنافقين.

ولناء لقاء مع فجر شمس واصيل يوم الاثنين 25 يناير 2021 م.

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المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

الاحد 24يناير 2021م.