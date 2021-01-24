الرئيسية أيقونة الصمود الإعلام الحربي بالفيديو.. نجران – الاعلام الحربي يوزع مشاهد تطهير سلسلة جبال المطابق والسيطرة... مشاهد أيقونة الصمودالإعلام الحربيأخبار وتقاريرالمشهد العسكريفيديوهاتمميزة بالفيديو.. نجران – الاعلام الحربي يوزع مشاهد تطهير سلسلة جبال المطابق والسيطرة عليها وكسر عدة زحوفات للمرتزقة فيها 24 يناير، 2021 24 المشهد اليمني الأولوزع الاعلام الحربي مشاهد تطهير سلسلة جبال المطابق في نجران والسيطرة عليها وكسر عدة زحوفات لمرتزقة الجيش السعودي في السلسلة. وأظهرت المشاهد التي وثقتها عدسة الإعلام الحربي تعرض ثكنات ومواقع العدو لتمشيط مكثف بالأعيرة النارية المتوسطة وقصف مدفعي مكثف على متارس العدو، موضحةً فرار جماعي للمرتزقة بعد الحاقهم خسائر مادية وبشرية كبرى. كما تم بعون الله اعطاب عدد من الاليات والأطقم واغتنام عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأوضحت المشـاهد جث عدد من مرتزقة الجيش السعودي بعد تمكن المجاهدين من السيطرة الكاملة على السلسلة، مبينةً إحراق المجاهدين لمدرعات العدو وقتل وإصابة أعداد من قواته. للمزيد من التفاصيل في الفيديو صور تسجيل الدخول مرحبا! تسجيل الدخول إلى حسابك اسم المستخدم كلمة المرور هل نسيت كلمة المرور؟ احصل على المساعدة استعادة كلمة السر استعادة كلمة المرور البريد الإلكتروني الخاص بك سيتم إرساله بالبريد الالكتروني كلمة سر لك. المقالات المميزة بالفيديو.. نجران – الاعلام الحربي يوزع مشاهد تطهير سلسلة جبال المطابق... 24 يناير، 2021 وزع الاعلام الحربي مشاهد تطهير سلسلة جبال المطابق في نجران والسيطرة عليها وكسر عدة زحوفات لمرتزقة الجيش السعودي في السلسلة. وأظهرت المشاهد التي وثقتها عدسة... الموعد غدا الاثنين 25يناير 2021 من الميلاد.. يمانيون يرهبون الباطل وارهابين... 24 يناير، 2021 استهداف عمق الرياض.. السعودية تتهم والقوات اليمنية تنفي وتتوعد بالرد 23 يناير، 2021 خطير.. الكشف عن فجور مالي سافر يخالف معايير الشفافية الدولية من... 23 يناير، 2021 العميد سريع: لم ننفذ عملية بالعمق السعودي بالأمس لكن من حقنا... 23 يناير، 2021