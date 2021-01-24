المشهد اليمني الأول

وزع الاعلام الحربي مشاهد تطهير سلسلة جبال المطابق في نجران والسيطرة عليها وكسر عدة زحوفات لمرتزقة الجيش السعودي في السلسلة.

وأظهرت المشاهد التي وثقتها عدسة الإعلام الحربي تعرض ثكنات ومواقع العدو لتمشيط مكثف بالأعيرة النارية المتوسطة وقصف مدفعي مكثف على متارس العدو، موضحةً فرار جماعي للمرتزقة بعد الحاقهم خسائر مادية وبشرية كبرى.

كما تم بعون الله اعطاب عدد من الاليات والأطقم واغتنام عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة

وأوضحت المشـاهد جث عدد من مرتزقة الجيش السعودي بعد تمكن المجاهدين من السيطرة الكاملة على السلسلة، مبينةً إحراق المجاهدين لمدرعات العدو وقتل وإصابة أعداد من قواته.

للمزيد من التفاصيل في الفيديو

صور

الشاشة 307 الشاشة 308 الشاشة 309 الشاشة 310 الشاشة 311 الشاشة 312 الشاشة 314 الشاشة 315 الشاشة 316 الشاشة 317 الشاشة 318 الشاشة 319 الشاشة 320 الشاشة 321 الشاشة 322 الشاشة 323