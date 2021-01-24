وأظهرت المشاهد التي وثقتها عدسة الإعلام الحربي تعرض ثكنات ومواقع العدو لتمشيط مكثف بالأعيرة النارية المتوسطة وقصف مدفعي مكثف على متارس العدو، موضحةً فرار جماعي للمرتزقة بعد الحاقهم خسائر مادية وبشرية كبرى.

كما تم بعون الله اعطاب عدد من الاليات والأطقم واغتنام عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة

وأوضحت المشـاهد جث عدد من مرتزقة الجيش السعودي بعد تمكن المجاهدين من السيطرة الكاملة على السلسلة، مبينةً إحراق المجاهدين لمدرعات العدو وقتل وإصابة أعداد من قواته.

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