المشهد اليمني الأول

حددت اللجنة المنظمة للفعاليات اليوم الأحد، ساحات الاحتشاد في مسيرة “العدوان والحصار الأمريكي جرائم إرهابية” في العاصمة صنعاء والمحافظات صباح وعصر غد الاثنين.

في صنعاء حددت اللجنة المنظمة ساحة باب اليمن مكانا لمسيرة “العدوان والحصار الأمريكي جرائم إرهابية” عصر غد الاثنين.

وفي محافظة صعدة حددت اللجنة المنظمة ثلاث ساحات للمسيرة، في مدينة صعدة، وخولان بمديرية حيدان، ومديريات شدا وغمر ورازح بمنطقة شعارة في رازح صباح غد الإثنين.

وفي الحديدة حُددت ساحتا المدينة، والمنصورية مكانا لمسيرة (الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية) عصر غد الإثنين.

فيما حدد في محافظة حجة 5 ساحات للمسيرة في “المدينة والأمان وعبس والمحابشة ومستبا” صباح غد الإثنين.

أما في ذمار فتم تحديد ساحة المدينة مكانا لمسيرة (الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية) صباح غد الإثنين، كما حددت ساحتين في محافظة البيضاء في مدينتي رداع والبيضاء صباح غد الاثنين.

وفي تعز حددت اللجنة المنظمة للفعاليات مركز المحافظة مكانا لمسيرة (الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية) صباح غد الاثنين.

وفي المحويت تم تحديد مركز المدينة مكانا لمسيرة (الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية) صباح غد الإثنين.

وفي عمران حُدد مركز المدينة مكانا لمسيرة (الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية) صباح غد الإثنين.

أما في إب فحددت اللجنة المنظمة للفعاليات ساحتين للمسيرة المنددة بالتصنيف الأمريكي في مركز المدينة ومدينة يريم صباح غد الإثنين.

وفي ريمة حُددت مديرية الجبين مركز المحافظة مكانا لمسيرة (الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية) صباح غد الاثنين.

وفي محافظة الجوف حُددت ساحتين للمسيرة هما ساحة برط وساحة المتون صباح غد الإثنين.

وكانت اللجنة المنظمة دعت يوم الخميس، أحرار وشرفاء الشعب اليمني للخروج المشرف في مسيرات غضب عارمة تحت عنوان، “الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية”.

وأوضحت اللجنة المنظمة للفعاليات أن المسيرات الجماهيرية ستكون في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات وذلك يوم الاثنين، مهيبة بجماهير الشعب اليمني للحضور الكبير والمشرف تأكيدا على أن الشعب اليمني لن ينكسر ولن يوهن عزمه وصلابته وصموده في وجه العدو مهما كانت التحديات، وتأكيدا على أن العدوان والحصار الأمريكي تعتبر كبرى الجرائم الارهابية.