المشهد اليمني الأول

في سابقة تعد الأولى من نوعها تفاخر أكاديمي إماراتي مقرب من النظام الحاكم في الإمارات بحماية إسرائيل لدول الخليج!.

وكتب عبدالخالق عبدالله الذي يوصف بأنه مستشار لمحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي على حسابه في تويتر “خبر مهم ويحدث لأول مرة في التاريخ: منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لحماية دول خليجية لمواجهة تهديدات إيرانية”.

وتسارع الإمارات لإبرام عشرات الصفقات في كافة المجالات لاسيما العسكرية مع إسرائيل ضمن اتفاق إشهار التطبيع مع تل أبيب.

وتسعى الإمارات لضمان حمايتها من إسرائيل.

وكشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن موافقة إسرائيلية على نشر بطاريات القبة الحديدية المضادة للصواريخ بعدة دول في الخليج العربي.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل وافقت على أن نشر أمريكا بطاريات القبة الحديدية الإسرائيلية الصنع بالخليج.

وعزت الموافقة إلى اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول بالخليج والتوتر مع إيران.

ورفضت المنظومة الأمنية الإسرائيلية –وفق هآرتس- كشف أسماء الدول الخليجية التي ستنشر فيها بطاريات القبة الحديدية.

وأوضحت أن الجيش الأمريكي سينشر بطاريات القبة التي اشتراها مؤخرًا في بعض دولها.

ونبهت إلى أن أمريكا ستنشر كذلك البطاريات بقواعد عسكرية مختلفة في أوروبا والشرق الأقصى.

وكان تم الإعلان أمس، عن وفاة جندي أمريكي ثاني في ظروف لم تعرف ملابساتها بعد خلال 10 أيام، في إحدى دول الخليج .

وذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان لها أن جندي توفي في معسكر (عريفجان) في صحراء الكويت.

وأرسلت القيادة العسكرية الأمريكية تعزية لعائلة جندي توفي في الخليج .

وأشارت إلى أن هذا العسكري لقي حتفه في تاريخ الـ20 من كانون الثاني يناير الجاري.

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنها تواصل تحقيقها لمعرفة ملابسات حادثة وفاة عسكريها.

وأوضحت أن حالة وفاة جندي أمريكي في الكويت هي الثانية في غضون 10 أيام.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن “العسكري المتوفي (الثاني) لم يكن متجاوبا خلال أداء مهامه في المعسكر”.

ووفق بروتوكول (البنتاغون) فإنه لا يعلن عن اسم أي جندي قتيل إلا بعد مرور 24 ساعة من إخطاء عائلته.