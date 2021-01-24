المشهد اليمني الأول

أدانت ما يسمى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اغتيال مسؤولتين محليتين فيها على يد مجهولين يرجح بأنهم من “داعش” في ريف الحسكة، ووصفته بالجريمة النكراء التي تهدف إلى بث الرعب.

وقالت هيئة المرأة فيما يسمى “الإدارة الذاتية” إن جريمة اغتيال كل من الرئيسة المشتركة (سعدة الفيصل الهرماس) ونائبة الرئاسة (هند لطيف الخضير) لبلدة تل الشاير التابعة لناحية الدشيشة، في الحسكة “تضاف إلى السجل الإرهابي لجرائم المرتزقة، هذه الجرائم تهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وبث الرعب في صفوف الأهالي”.

وأكدت الهيئة بيانها إدانتها واستنكارها “بأشد العبارات العمل الإجرامي بحق زميلاتنا العضوات في بلدة تل الشاير” وأضافت أن تلك الجريمة “وإن دلت على شيء فإنها تدل على إفلاس المرتزقة الإرهابيين في المنطقة”

وأصدر ما يسمى “مجلس مقاطعة الحسكة” بيانا “استنكر فيه الجريمة التي وصفها “بالبشعة والتي يندى لها جبين الإنسانية”، وقال إنها تضاف إلى سجل الإرهاب الأسود، وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب في صفوف الأهالي، حسب ما نقلت وكالة هاوار.

ويأتي اغتيال المسؤولتين في إطار مخطط جديد تموله وتشرف عليه كل من واشنطن والرياض يهدف الى تفاقم الوضع الأمني وخلق بيئة ملغومة غير قابلة لأي مصالحة تفضي إلى العودة إلى مسار الدولة الوطنية السورية الموحدة