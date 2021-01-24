ألوية وعد الحق تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على الرياض بطائرات مسيرة وتتوعد دبي “صورة البيان”

المشهد اليمني الأول

أعلنت ” ألوية الوعد الحق” مسؤوليتها عن الهجوم على الرياض، الهجوم الذي استهدف قصر سلمان آل سعود ( قصر اليمامة ) واهداف اخرى حكومية وحيوية بداخل العاصمة السعودية الرياض.

ونشر ناشطون على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ بيانا باسم ألوية الوعد الحق (أبناء ​الجزيرة​ العربية) يتبنى قصف العاصمة ​السعودية​ ​الرياض​ بطائرات ​مسيرة​.

وأكدت ألوية وعد الحق بحسب البيان أنه “بعد تمادي أعراق ​الخليج​ في جرائمهم بحق شعوب المنطقة ومواصلتهم دعم عصابات الإجرام الداعشي و​الجماعات التكفيرية​ التي أوغلت بدماء الأبرياء،هاهم أبناء الجزيرة العربية يوفون بوعدهم ويرسلون طائرات الرعب المسيرة إلى مملكة ​آل سعود​ ويدكون حصونهم في قصر اليمامة وأهداف أخرى في الرياض ويعلنون بداية نقل معادلة الردع إلى داخل مشيختهم ثأرا لدماء الشهداء”.

وتوعدت في البيان أن “تكون الضربة القادم على ما وصفه بأوكار الشر في دبي إذا ما تكررت جرائم محمد ابن سلمان ومحمد ابن زايد”.

يذكر أن “ألوية الوعد الحق” مجهولة وهذا أول ظهور لأسمها، كما أن البيان جاء بصيغة مكتوبة وليس تسجيلا مرئيا.

وكانت السلطات السعودية قد اتهمت ​القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم باستهداف الرياض بصاروخ باليستي​، في حين نبه المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ اليمنية العميد يحيى سريع أن “​القوات اليمنية​ لم تنفذ أية عملية هجومية ضد دول العدوان خلال ال24 ساعة الماضية”، مؤكدًا أن “من حقنا الطبيعي والمشروع الرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار وأن القوات المسلحة تقوم بالإعلان عن أية عملية تنفذها بكل فخر وشرف واعتزاز”.