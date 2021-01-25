المشهد اليمني الأول

كشفت مصادر خاصة في المحافظات المُحتلة أن أحد المسيحيين من اثيوبيا مُختطف هو وشقيقته وكشفت المصادر أن ما بين 4 إلى 5 من الجنسية الإثيوبية معتقلين في سجن مصنع الحديد والكيبلات في منطقة الرجاع على الطريق بين لحج وعدن والذي تديره جماعات الإرهاب الوهابي السعودي،

ويذكر بأن اثنين من المعتقلين يعتنقون المسيحية وأن أحدهم تم اختطافه مع شقيقته التي يجري حالياً مساومته بها مقابل إجباره على اعتناق التكفير الوهابي والارهاب السعودي وحسب المصادر فإن الإرهابيين يتبعون التكفيري حمدي شكري الصبيحي.

وأشارت المصادر أن “الجماعات التكفيرية الارهابية”، تساوم الإثيوبي المختطف بشقيقته التي تم فصله عنها ووضعها في سجن منفرد، ومن ثم جرى نقلها إلى مكان مجهول ولا يعرف عنها شيء حتى اليوم، مشيرة إلى أن الإثيوبي المسيحي المُختطف يرفض بشدة دخول الإرهاب التكفيري ، وأن هناك مختطفين آخرين من جنسيات أفريقية تجاوز اعتقالهم عدة شهور.