المشهد اليمني الأول

حذفت الخارجية الأمريكية قبل قليل من موقعها الرسمي في الإنترنت قرار وزير الخارجية السابق مايك بومبيو تصنيف أنصار الله في اليمن منظمة إرهابية.

وجاء قرار الخارجية الأمريكية بحذف قرار بومبيو ترامب السابق صدمة غير متوقعة لتحالف العدوان السعودي الإماراتي الذي مول حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدم فيها ما يعرف بـ”خلايا الذباب الإلكتروني”

وهي عبارة عن حسابات وهمية على تويتر وفيس بوك، بالإضافة لتوجيه كافة مسؤولي عصابات فنادق الرياض وشاليهات اسطنبول وشوارع الهرم وإعلامييها ومسؤولين كبار للعمل كذباب إلكتروني لمهاجمة انصار الله وتأييد قرار إدارة أمريكا السابقة ، ليأتي قرار الخارجية الأمريكية الحالية صدمة للاذناب الخونة.

وجاء ذلك قبل ساعات فقط من انطلاق مظاهرات مليونية في اليمن ومدن وعواصم العالم تندد بقرار أمريكا ترامب الاثنين 25 يناير 2021م .