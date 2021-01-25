المشهد اليمني الأول

احتشد أبناء محافظة صعدة صباح اليوم في مسيرة جماهيرية حاشدة بمدينة صعدة بعنوان “الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية” تتقدمها قيادة السلطة المحلية بالتزامن مع خروج مسيرتين أخرى بمديريتي حيدان و رازح بمحافظة صعدة .

وندد المشاركون في المسيرات الجماهيرية بالسياسة الأمريكية في المنطقة والإجرام الأمريكي الذي استهدفت به أمريكا أغلب شعوب المنطقة ، داعين لمقاطعة المنتجات الأمريكية والصهيونية .

وأدان محافظ المحافظة محمد جابر عوض في كلمته تصنيف إدارة ترامب للشعب اليمني بالإرهابيين معتبرا أن أمريكا هي أم الإرهاب وهي من صنعت داعش والقاعدة، وهي من دمرت البنى التحتية وقتلت الشعب اليمني على مدى ست سنوات.

وحمل أمريكا مسؤولية الدمار والجرائم بحق الشعوب في اليمن والعراق ولبنان وسوريا ولبنان، مشددا على أن أمريكا هي المسؤولة عن الحصار وحرب التجويع ودول العدوان على اليمن ليست سوى أدوات تنفيذية.

وأكد المضي في الصمود في وجه العدوان، واستمرار الشعب اليمني في التحشيد إلى جبهات القتال بالرجال والمال، مشيدا بالخروج المشرف لجماهير الشعب في كل الساحات.

من جهته أكدت كلمة الفعالية التي ألقاها العلامة محسن صالح الحمزي أن أمريكا ارتكبت أبشع الجرائم على امتداد دول العالم وقتلت الشعوب العراقي والسوري واللبناني وكذلك الكوبي والفيتنامي، مؤكدا أن أمريكا هي أم الإرهاب.

كما استهجنت كلمة الشيخ أحسن العلابي تدمير أمريكا للمدارس وقصفها البيوت في اليمن وفي نهاية المطاف تصنف المدافعين عن وطنهم “إرهابيين”، داعياً الأمم المتحدة إلى الوقوف مع الشعب اليمني المظلوم وإيقاف العدوان والحصار على اليمن.

وأكد بيان المسيرة الجماهيرية على أن العدوان والحصار على اليمن هو أمريكي بالدرجة الأولى، محملا أمريكا مسؤولية جرائم الإبادة بحق اليمنيين وهي من توفر الدعم والغطاء السياسي للعدوان.

وأشار إلى أن تحالف العدوان على اليمن هو تحالف الإرهابيين أنظمة وجماعات، مؤكدا أن القاعدة وداعش تقاتل في اليمن تحت راية دول العدوان.

واعتبر أن التصنيف الأمريكي بحق أنصار الله تتويجا للممارسات العدوانية الأمريكية ضد اليمن وتعبيرا عن الفشل أمام صمود اليمنيين، مشددا على أن الإرهاب الحقيقي هو ما يقوم به التحالف الأمريكي السعودي من حصار على الموانئ والمطارات اليمنية.

وأكد بيان المسيرة الجماهيرية على أن التصنيف الأمريكي لن يمنع الشعب اليمني من خوض معركته المقدسة في مواجهة قوى العدوان، وأن زمن الوصاية الأجنبية على اليمن قد ولى وعلى دول العدوان أن تيأس من عودة وصايتها.

وأكد أن على دول العدوان أن تيأس أنها بعدوانها وحصارها وضغوطها الساسية والاقتصادية ستعيد عجلة الزمن إلى الوراء، مباركاً لابطال الجيش واللجان الشعبية بطولاتهم العظيمة وتضحياتهم الجسورة في مواجهة العدوان الغاشم .