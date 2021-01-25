المشهد اليمني الأول

تتوافد في هذه الأثناء حشود جماهيرية غفيرة إلى ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء وساحتي المدينة والمنصورية في محافظة الحديدة وساحتي عبس والمحابشة في محافظة حجة للمشاركة في مسيرات “الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية” التي ستنطلق عصر اليوم.

ويستعد ملايين اليمنيين، اليوم الاثنين، في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات للخروج في مسـيرات غضب جماهيرية كبرى تحت عنوان “الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية”.

ودعت اللجنة المنظمة أحرار وشرفاء الشعب اليمني للخروج المشرف والمشاركة الواسعة في مسيرات الغضب العارمة رفضا للتصنيف الأمريكي ولاستمرار العدوان والحصار الأمريكي على اليمن.

وأهابت بجماهير الشعب اليمني للحضور الكبير والمشرف تأكيدا على أن الشعب اليمني لن ينكسر ولن يوهن عزمه وصلابته وصموده في وجه العدو مهما كانت التحديات، وتأكيدا على أن العدوان والحصار الأمريكي تعتبر كبرى الجرائم الإرهابية.

وخرجت مسيرات مليونية غاضبة صباح اليوم الاثنين في 20 ساحة بـ 12 محافظة تحت شعار تنديدا بالحصار والعدوان الأمريكي وجرائمه الإرهابية بحق الشعب اليمني منذ ست سنوات.

كما خرجت في مدينة صعدة ومديريات حيدان ورازح بمحافظة صعدة مسيرات جماهيرية كبيرة رفضا للجرائم الأمريكية الإرهابية بحق الشعب اليمني ومؤكدة مواصلة الصمود في وجه العدوان.