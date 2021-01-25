المشهد اليمني الأول

شهدت محافظة الحديدة عصر اليوم الاثنين مسيرتين جماهيريتين في مدينة الحديدة والمنصورية تحت شعار “الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية”.

وحمل المشاركون في المسيرتين شعارات الحرية المنددة بالسياسة الأمريكية في المنطقة والداعية لمقاطعة المنتجات الأمريكية والصهيونية، والرافضة لجرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن منذ ست سنوات.

وفي المسيرة أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في كلمة له على استشعار المسؤولية أمام السياسة الأمريكية تجاه الشعب اليمني. داعياً الى شد السواعد لمواجهة الحصار والعدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني.

ووصف عضو السياسي الأعلى التنصيف الأمريكي بأنه مبعث فخر، مؤكداً أن الشعب لا يخاف الأمريكيين، وأن الشعب اليوم بصموده أكد ثباته في مواجهة التهديدات والعدوان.

وقال الحوثي “رغم الألم والحصار إلا أن شعبنا رأسه مرفوع، واليوم يجدد بيعته لقائد الثورة كي يتخذ القرار الذي يريده. مضيفاً. أن قائد الثورة سيبقى رمز إباء شعبنا، وسنبقى على طول الطريق إلى جانبه.

وحيا محمد علي الحوثي كل أبناء الجمهورية في كل الساحات، ونحيي كل المتضامنين مع شعبنا في كل دول العالم.

وأكد بيان المسيرتين أن “الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية”. وأن الإرهاب الحقيقي هو ما تقوم به أمريكا من دعم عسكري ولوجستي وسياسي لتحالف العدوان، وحصار اقتصادي جائر، وإغلاق المطارات ومحاصرة المرضى والجرحى والعالقين.

واعتبر البيان أن التصنيف الأمريكي تتويجاً للممارسات العدوانية الأمريكية على اليمن وتعبيرا عن فشل ذريع أمام صمود شعبنا. وأن تحالف العدوان الأمريكي على اليمن هو عن حق تحالف الإرهابيين أنظمةً وجماعات حيث “القاعدة” و”داعش” يقاتلون في صفوف معسكر دول العدوان براياتهم وأعلامهم.