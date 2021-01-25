المشهد اليمني الأول

خرجت مسيرة ليلية، اليوم الاثنين، في البحرين في “اليوم العالمي من أجل اليمن” جابت عددا من الشوارع تضامنا مع الشعب اليمني.

وأكدوا وحدة المصير وتضامنهم ووقوفهم مع الشعب اليمني العظيم المقاوم في وجه العدوان الأمريكي السعودي.

ورفع وردد المشاركون شعارات منها ” رسالة تضامن من شعب البحرين لإخواننا في يمن الصمود والقوي” شهداؤكم شهداؤنا وجرحكم جرحنا وظلامتكم ظلامتنا” شعب البحـرين يقف قلبا وقالبا مع شعب اليمن المقاوم”.

وتزامن خروج البحـرينيين مع أحرار العالم في أكثر من 9 دول يشاركون بمناسبة “اليوم العالمي لأجل اليمن” بتظاهرات دعماً للشعب اليمني الذي يئن تحت الموت والجوع والمرض بفعل العدوان والحصار السعودي الأمريكي.