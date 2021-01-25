المشهد اليمني الأول

شهدت مدينة فانكوفر الكندية اليوم الاثنين تظاهرة احتجاجية للمطالبة بوقف العدوان على اليمن في إطار الحملة العالمية المطالبة بوقف العدوان الكوني تحت شعار “اليوم العالمي من أجل اليمن”.

وشهدت المسيرة لافتات حملت في مضامينها التضامن مع الشعب اليمني الصامد والتنديد بالغطرسة الأمريكية ورفض سياسة العقاب الجماعي من خلال فرض الحصار على الشعب اليمني على مدى ست سنوات.

كما عبر المشاركون في المسيرة عن استنكارهم استمرار تسليح النظام السعودي الذي يرتكب جرائم حرب بحق أبناء الشعب اليمني كبارا وصغارا وعلى كل المستويات.