المشهد اليمني الأول

هز انفجار عنيف , مساء الأثنين , مديرية الشيخ عثمان في عدن, وذلك بعد ساعات من انفجار مماثل وبعد تظاهرات واحراق اطارات وفوضى تسود المدينة.

وقالت مصادر محلية ان انـفجار هز احياء الشيخ عثمان مساء اليوم الاثنين والذي جاء بعد ساعات من انفـجار مماثل اليوم في الخط الرئيس بمدينة انما اثناء مرور موكب عسكري.

ووفق روايات متطابقة فان ‏متظاهرين القو قنبلة امام المجلس المحلي ما ادت لنشوب حريق في السوق المجاور للمجلس.

وياتي هذا وسط انفلات امني تتزعم ادارته مليشيات تابعة للاحتلال الاماراتي تسوده حالات اختطاف واغتيالات وتفجيرات تقيد باستمرار ضد مجهول.