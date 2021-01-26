المشهد اليمني الأول

قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، اليوم الاثنين، لا نخاف الأمريكيين، وشعبنا اليوم بصموده أكد ثباته في مواجهة التهديدات والعدوان.

وأضاف محمد علي الحوثي، خلال مشاركته في مسيرة “العدوان والحصار الأمريكي جرائم إرهابية” في محافظة الحديدة” التنصيف الأمريكي مبعث فخر لنا، ونحن نفخر بأننا نرهب أمريكا، رغم الألم والحصار إلا أننا شعبنا رأسه مرفوع، واليوم يجدد بيعته لقائد الثورة كي يتخذ القرار الذي يريده.

واعتبر الحوثي أن الإرهاب الحقيقي هو ما ترتكبه الإدارة الأمريكية وعملائها من تحالف العدوان من جرائم في المنطقة بصورة عامة واليمن بشكل خاص.

وحيا محمد علي الـحوثي تفاعل أبناء الشعب اليمني وحضورهم اللافت في مختلف الساحات، وتضامن أحرار العالم ووقوفهم إلى جانب أبناء اليمن.. مؤكدا رفض أبناء الشعب اليمني استمرار العدوان والحصار، والجرائم والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها أمريكا وتحالف العدوان.