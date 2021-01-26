المشهد اليمني الأول

تحت شعار “أوقفوا لحرب اليمن” الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون صرخة تطالب التحالف السعودي بإيقاف حربها على الشعب اليـمني، ويدعون إلى إيصال المساعدات في ظل انعدام الأمن الغذائي.

وغرد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #أوقفو_الحرب_اليمن”، ضمن فعاليات من دول عديدة لإحياء هذا الحدث. وشارك حوالي 300 منظمة أهلية وحقوقية في هذه التظاهرة الافتراضية.

وانطلقت الفعاليات التحضيرية لهذه التظاهرات في عدة بلدان، وكانت فرق التحضير تجتمع كل أسبوعين لتناقش المنجزات، وما يجب عمله في الأيام المقبلة، وصولاً ليوم 25 كانون الثاني/يناير الجاري.

وتأتي هذه الحملة بسبب استمرار الحرب على اليـمن، والمجاعة والحالة الإنسانية، وانعدام الأمن الغذائي، وتدمير البلد.

التفاعل مع القضية اليمنية لم يقتصر على اليمـنين، بل كان هناك مشاركة وتفاعل كبيرين من ناشطين عرب.

حيث دعا رئيس حزب العمال السابق جيريمي كوربن والسناتور الأميركي بيرني ساندرز لهذه الفعالية عبر تحالف “أوقفو الحرب الدولي Stop the war”.

وكتب الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي “أميركا إرهابية، أمريكا عدوانية، أمريكا إجرامية، نداء هتفت به حشود اليمـنيين في صعدة اليوم تنديداً بالإرهاب والعدوان الأميركي. الشعب اليمني يرجم الشيطان الأكبر وقوى العدوان ويؤكد يوماَ بعد يوم أنه اقوى من قاتليه وأنه يصنع بصبره وصموده أعظم ملاحم البطولة في وجه المعتدين”.

وغرد الناشطون باستخدام شعارات عدة، تصب في مصلحة الدفاع عن الشعب اليمني المحاصر.