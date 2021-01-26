المشهد اليمني الأول

انضم الكاتب العربي الكبير عبد الباري عطوان للحملات والمظاهرات الاحتجاجية التي تجتاح العالم اليوم للمطالبة بوقف الحرب على اليمن وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي ضد الحرب على اليمن في العديد من دول العالم بينها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وأكد عبدالباري عطوان رئيس تحرير جريدة رأي اليوم اللندنية في تغريده له على تويتر ضم صوته إلى المحتجين الشرفاء الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجية ضخمة تجتاح معظم العواصم العالمية للمطالبة بوقف حرب التدمير الدموية في اليمن الشقيق.

وقال عطـوان نضم صوتنا الى صوت المحتجين الشرفاء والتضامن مع شعبه الصامد محددا 5 مطالب من العالم بشأن اليمن وهي بوقف العدوان فورا والاعتذار والتعويض وإعادة الاعمار والعدالة للشعب اليمني.