المشهد اليمني الأول

اشاد الشيخ عبده امين علي سلطان الجحيفي شيخ مشايخ الحيمتين الداخلية والخارجية بمديرية التعزية بمحافظة تعز بدور الاجهزة الامنية والحملة الامنية في ملاحقة عناصر داعش والقاعدة في الحيمتين.

وقال الشيخ عبده امين علي سلطان الجحيفي ان تلك المجموعة الخارجة عن القانون عاثت في الارض فساد وزرعت الرعب في نفوس المواطنين واشتركت عصابة مسلحة لاقلاق الامن والسكينة في النمطقة واعدو لتنفيذ ذلك الغرض كل ما يلزم من اسلحة ومعدات واجهزة اتصالات واعانو دول العدوان السعودي الامريكي بان التحقوا مع عناصر تنظيم داعش بالقتال ضد الجيش واللجان الشعبية الي جانب ما يسمي المقاومة بقصد اضعاف الجيش واللجان الشعبية والعسكرية ونحن في حالة حرب مع العدوان.

واختتم الشيخ عبده امين علي سلطان الجحيفي تصريحه بالقول بان تلك الحملة الامنية قوبلت بارتياح واسع من قبل جميع ابناء المنطقة متوجها بالشكر لمعالي السيد اللواء عبدالكريم بدر الدين الحوثي وزير الداخلية والشيخ سليم مغلس محافظ محافظة تعز والعميد دبيش علي حسن مدير أمن مدير أمن المحافظة لمتابعتهما الشخصيه لتلك الحملة مؤكدا ان المنطقة لن تكون الا مع الجيش واللجان الشعبيه وقد حشدت وستحشد الجميع من ابنائها للدفاع عن الوطن ضد العدوان.