المشهد اليمني الأول

أفادت الأنباء الواردة من العاصمة السعودية الرياض بسماع دوي انفجار ضخم. تفيد أنباء بأن الانفجار نجم عن اعتراض طائرة مُسيّرة، دون تأكيدات. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، لكن بعض التقارير بوسائل التواصل الاجتماعي أفادت بأنه ناجم عن اعتراض الدفاعات الجوية هدفا في سماء المدينة.

“هجمات لتنظيمات مجهولة”

وحدث أمر مشابه قبل ثلاثة أيام. وحينها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن القوات السعودية اعترضت صاروخا أو طائرة مسيرة تابعة لحكومة صنعاء في اليمن المجاور. لكن سرعان مانفت القوات اليمنية محاولة شن هجوم.

وبعد ساعات من الحدث، تبنى تنظيم مجهول العمليات الصاروخية التي شنت على العاصمة السعودية الرياض، كان سم التنظيم ألوية الوعد الجق أبناء الجزيرة العربية، حيث أصدر بيان عن تلك العملية ووصفها بالرد على جرائم الخليج ودعمهم للتنظيمات الإرهابية، في إشارة الى التفجيرات الأخيرة بالعاصمة العراقية بغداد.