المشهد اليمني الأول

قال محافظ محافظة عدن طارق سلام إن سلطات الاحتلال السعودي دفعت اليوم بمزيد من قواتها العسكرية باتجاه محافظة عدن.

وقال سلام في تصريح خاص لـ” 26سبتمبرنت ” إن سلطات الاحتلال السعودي تهدف من وراء ذلك الى تعزيز تواجدها في المحافظة لكسر المعادلة القائمة هناك وتعزيز دور ادواتها العميلة على طريق ازاحة أدواتها المستهلكة في الانتقالي الانفصالي وما تسمى بـ”الشرعية” المزعومة وتعزيز دور المليشيات العفاشية والداعشية.

وأضاف :” إن هذه القوات التي تضم عشرات الآليات والمدرعات وناقلات الجند وصلت الى منطقة أحور عبر ميناء شقره في طريقها الى عدن,

وقال :” إن الدفع بهذه القوات في هذا الوقت يأتي في اطار تنفيذ أجندة الاحتلال السعودي للفترة المقبلة لعدم ثقة الرياض في أدواتها القديمة في عدن وتريد ان تقدم بذلك نفسها على طريق تحويل عدن الى مركز نفوذ اسرائيلي في المنطقة “.

وتوقع سلام ان تكون المرحلة المقبلة كما يخطط لها الاحتلال أكثر جحيما على عدن وكل المناطق المحتلة, وطالب أبناء عدن بالتنبه للمخاطر المقبلة وما يحاك لعدن من مصير أسود, وشدد على ضرورة التصدي لهذا المخطط الارهابي الخبيث.