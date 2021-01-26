المشهد اليمني الأول

أشاد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بالحضور المليوني الكبير في العاصمة صنعاء والمحافظات الرافض للإرهاب والهيمنة الأمريكية، كما وجه الشكر والتقدير لكل أحرار العالم الذين تضامنوا مع الشعب بمناسبة اليوم العالمي من أجل اليمن.

وأكد الرئيس المشاط في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخروج المليوني أمس شكل لوحة وطنية تجسد الوحدة اليمنية في الرفض للتصنيف الأمريكي، والتمسك بخيار مواجهة مشاريع الهيمنة.

وقال” إن ما شهده اليمن والعالم بالأمس يعد تعبير عن ضمير العالم الحر والإرادة القوية لأبناء الشعب اليمني الصامد في وجه العدوان والحصار الأمريكي السعودي المستمر منذ ستة أعوام”.

وأضاف ” إن المشهد اليمني والعالمي يستحق منا كل الشكر والتقدير”.. مؤكداً أن أبناء الشعب اليمني لن ينسوا هذه المواقف الصادقة والشجاعة التي مثلت صوتاً قوياً وسط الصمت للمجتمع الدولي.

كما أشاد الرئيس المشاط بالمشاركة المشرفة لأبناء الشعب اليمني وأحرار العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي سجلت أرقاما عبر خلالها اليمنيون وأحرار العالم عن موقفهم من استمرار العدوان والحصار الغاشم على بلدنا وشعبنا.

وأعرب الرئيس المشاط عن شكره وتقديره للأجهزة الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية على تأمين المسيرات التي أقيمت في العاصمة صنعاء والمحافظات والمناطق الحرة المستقلة.