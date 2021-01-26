المشهد اليمني الأول

أنهى صلح قبلي بمديرية الحصن محافظة صنعاء اليوم قضية قتل منذ أكثر من ثلاثين عاماً بين أسرة آل بادي في قرية هروب وقبيلة أعماس الحداء.

وأثمرت المساعي خلال لقاء الصلح الذي أشرف عليه عدد من المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية في إعلان أولياء دم المجني عليه عبداللطيف سعد البادي العفو عن الجناة من قبيلة أعماس الحداء لوجه الله وتجسيداً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي وتشريفاً للحاضرين.

وأشاد الشيخ خالد القيري والشيخ حسين القاضي ومسئول المكتب الإشرافي بالمديرية والوجهاء والمشائخ بموقف أولياء الدم في العفو وإغلاق ملف القضية بما يعزز من قيم التسامح بين أبناء القبائل .. منوهين بجهود إنجاح الصلح وإنهاء النزاع بين الطرفين.

ودعوا إلی إنهاء الخلافات العالقة وإغلاق ملفات قضايا الثأر وتعزيز التلاحم المجتمعي والنفير العام لمواجهة العدوان.

وأكدوا أن إنهاء الخلاف وطي النزاع بين قبيلة هروب وأعماس الحداء يعكس مدى الوعي بأهمية حل القضايا الاجتماعية وحقن الدماء سيما والوطن يتعرض لعدوان وحصار.

بدورهم عبر وجهاء أعماس الحداء وأبناء قبيلة هروب عن امتنانهم لقائد الثورة على اهتمامه ومتابعته لحل الخلافات والنزاعات القبلية .. مؤكدين وقوفهم صفاً واحداً في مواجهة العدوان ورفد الجبهات في الدفاع عن الوطن.