المشهد اليمني الأول

قطع نشطاء مناهضون للحرب في هاميلتون ، أونتاريو ، حركة مرور الشاحنات في شركة يقولون إنها متورطة في شحن مركبات مدرعة خفيفة كندية الصنع إلى المملكة العربية السعودية.

Paddock Transport ، وهي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في أورلاندو ، فلوريدا ، تعتبر نفسها “المزود الأول لخدمات النقل والخدمات اللوجستية والتخزين في أمريكا الشمالية”.

ويقول النشطاء ومنظمو حركة هاملتون إنهم يرفعون المخاطر في مطالبهم الحكومة الفيدرالية بإنهاء شحنات الأسلحة الكندية إلى المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا الاحتجاج كجزء من حشد دولي منسق ضد الحرب التي تقودها السعودية في اليمن ، والتي تقدر وكالات الأمم المتحدة أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص في السنوات الأخيرة.

وصرحت لمنظمة راشيل سمول من الفرع الكندي لـ World BEYOND War في بيان صحفي: “يطالب الناس في جميع أنحاء كندا الحكومة الفيدرالية بإنهاء صادرات الأسلحة مع المملكة العربية السعودية على الفور وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لشعب اليمن”

وتضمنت صفقة الأسلحة ، التي تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليار دولار ، شحن مركبات مدرعة خفيفة من إنتاج شركة جنرال دايناميكس في لندن ، أونتاريو ، إلى النظام في المملكة العربية السعودية. تم الإعلان عن الاتفاقية لأول مرة من قبل حكومة المحافظين بزعامة ستيفن هاربر في فبراير 2014 ، وصدقت عليها لاحقًا الحكومة الليبرالية.

كما ورد لأول مرة في عام 2014 من قبل الصحفي في ريكوشيت مارتن فورغيز ، يبدو أن صفقة الأسلحة ، التي تم ضمانها من قبل الشركة التجارية الكندية ، تنتهك اللوائح التي تحظر الأسلحة والصادرات ذات الصلة إلى البلدان التي يمكن استخدامها فيها لأغراض قمعية.

وأضاف سمول: “يجب أن تنضم كندا إلى الديمقراطيات الأخرى في جميع أنحاء العالم وأن توقف على الفور إنتاجها وتصديرها للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية”.