المشهد اليمني الأول

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الثلاثاء، بأن عمليات قصف اليمن من جانب السعودية وحلفائها لاتزال مستمرة، كما أن الشعب اليمني يمرّ بأشد أنواع الضغوط والحصار الاقتصادي.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن زادة، على هامش “ختام الدورة الخامسة لـ”جائزة الطابوقة الذهبية العالمية” التي استضافتها بلدية طهران اليوم الثلاثاء، قوله: إنه “الى جانب الرياض، هناك بعض الدول التي تواصل إجراءاتها العدائية بحق هذا الشعب؛ لكن فور عودة هذه الدول عن مسارها الخاطئ ستلقى شعوب المنطقة مرحبة بها”.

وأشار زادة، إلى أن الانفراج في العلاقات بين إيران والسعودية من شأنها أن تكون بداية جيدة لإزالة بعض الهواجس بين البلدين.

وتابع قائلاً: نحن لطالما رحبنا بالانفراجات السياسية على صعيد العلاقات مع شتى دول العالم، بما فيها السعودية؛ وفور إصلاح سياساتها الخاطئة والعودة عن هذا المسار، فإن صدرنا رحب للتفاوض مع الرياض.