المشهد اليمني الأول

قضت وحدات من الجيش السوري العاملة في دير الزور على 8 تكفيريين ودمرت آليتين مزودتين برشاشات ثقيلة للمجموعات التكفيرية التي اعتدت على وسائل النقل قبل أيام في منطقة كباجب بريف دير الزور.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر عسكري سوري قوله: إن “وحدات من قواتنا المسلحة تمكنت بعد متابعة دقيقة وعمليات تمشيط واسعة من القضاء على المجموعة الإرهابية التي اعتدت مؤخراً على حافلات المدنيين والعسكريين على الطريق الدولية دير الزور- تدمر في منطقة الشولة كباجب وتم تدمير عربتي بيك آب مزودتين برشاشات ثقيلة ومقتل ثمانية إرهابيين”.

وأوضح المصدر أن وحدات الجيش تتابع ملاحقة فلول التكفيريين في المنطقة بعد أن قامت بتأمين الطريق الدولية دير الزور-تدمر بشكل كامل أمام حركة الحافلات والمواطنين”.

وكانت وحدات الجيش قضت أمس على مجموعة إرهابية من المجموعات التي اعتدت خلال الأيام السابقة على عدة حافلات للمدنيين والعسكريين على طريق دير الزور-تدمر في منطقتي الشولة وكباجب.

وتزامنت اعتداءات التكفيرين مع تقارير إعلامية متطابقة تحدثت عن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بنقل المئات من تكفيريي جماعة “داعش” من العراق إلى منطقة التنف السورية للقيام بعمليات هجومية ضد عناصر الجيش العربي السوري والمواطنين المدنيين في البادية السورية.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصادر أهلية قولها: إن أحد مرتزقة قوات الاحتلال التركي مما يسمى “فرقة السلطان مراد” التكفيرية قتل وأصيب آخر بإطلاق النار عليهما في منطقة الراعي بريف حلب الشمالي.

وتسود في المناطق التي تنتشر فيها مجموعات تكفيرية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة والتحكم بمصير المدنيين فيها.

الى ذلك استشهد مدني جراء انفجار لغم من مخلفات الجماعات التكفيرية في بلدة حلفايا بريف حماة الشمالي الغربي بسوريا، فيما جددت قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها قصف البلدات في ريف الرقة الشمالي.

وجددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الجماعات التكفيرية اعتداءاتها بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى انطلاقاً من نقاط انتشارها بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومجموعات تكفيرية تعمل بإمرتها اعتدوا بالمدفعية على أطراف بلدة عين عيسى شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات الأهالي وبالأراضي المزروعة.