المشهد اليمني الأول

اتهم خبراء أمميون حكومة المرتزقة بتبييض الأموال والفساد.

وجاء في تقرير للخبراء المستقلين المراقبين لنظام العقوبات الخاصة باليمن، حسب وكالة “رويترز” أن فساد حكومة المرتزقة أثر على إمكانيات الوصول إلى الموارد الغذائية في البلاد.

وأشار الخبراء إلى أن السعودية حولت ملياري دولار إلى البنك المركزي في عدن في يناير 2018 ضمن برنامج للتنمية وإعادة الإعمار,وكان المبلغ مخصصا لدعم القروض لشراء البضائع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم استقرار الأسعار.

وحسب التقرير، فإن البنك المركزي في عدن انتهك قواعد صرف العملات وتلاعب بسعر صرف العملة وقام “بتبييض جزء ملموس من المبلغ المخصص من قبل السعودية عبر آلية معقدة للتبييض”، مما سمح للتجار المستفيدين بالحصول على 423 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن المبلغ تم تحويله إلى شركات خاصة بشكل غير شرعي، وأن “الوثائق المقدمة من قبل البنك المركزي في عدن تفشل في تفسير سبب اتباع هذه الإستراتيجية الضارة”.

وحمل التقرير البنك المركزي في عدن وحكومة المرتزقة مسؤولية تبييض الأموال والفساد.