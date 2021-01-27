المشهد اليمني الأول

أكد وكيل وزارة المالية أحمد حجر أنه سيكون لقرار الادارة الأمريكية السابقة بتصنيف أنصار الله منظمة ارهابية العديد من الآثار السلبية الناجمة عن القرار, مالم يتم التراجع عنه.

وقال حجر في تصريح خاص لـ” 26سبتمبرنت ” إن لذلك القرار آثارا سلبية ستطال المجتمع اليمني بوجه عام, حيث سيكون للقرار انعكاس سلبي على المساعدات الخارجية والتي تمثل المصدر الرئيس للطبقات الفقيرة والتي تصل نسبتها الى أكثر من 80 في المائة من السكان حسب تقارير المنظمات الدولية.

وأكد أن التأثير السلبي للقرار يتركز على الطبقات الفقيرة, وقال :” لن يكون له أي انعكاس على أنصار الله الذين ليس لديهم أموال ولا استثمارات في الخارج, ولا الرغبة في السفر إلى دول العدوان”.

وأضاف حجر: كما أن القرار الأمريكي يؤثر مباشرة على التحويلات الخاصة بالمغتربين والتي تمثل أحد أهم مصادر متحصلات الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي والتي تقدر ما بين 3,5 الى 4 مليارات دولار سنويا, وقال : ” هذا سينعكس سلبا على أسر المغتربين والتي تمثل لهم التحويلات المصدر الرئيس خاصة وأن معظم المغتربين من المناطق الريفية”.

وأضاف وكيل وزارة المالية:” وهذا سيزيد من معدلات الفقر وتراجع مستوى المعيشة, وكذلك التجارة الخارجية وبالذات الاستيراد ستتأثر أيضا حيث سيمثل ذلك عائقا أمام مدفوعات قيمة الواردات والصادرات وبالتالي ارتفاع تكاليفها خاصة وانها توفر السلع الأساسية للمجتمع والصناعات المحلية”