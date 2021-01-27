المشهد اليمني الأول

دعا دبلوماسي يمني سابق في المهجر الشعب اليمني للاستعداد قريبا لانتهاء الحرب العدوانية والحصار الظالم وايقاف المرتبات الجائر مؤكدا في نفس الوقت تبرعه بكل ما يملك في اليمن لصالح فلسطين.

وقال السفير عبدالله سلام الحكيمي ان ‏علينا ان نعد انفسنا قريبا لانتهاء الحرب العدوانية والحصار الظالم وايقاف المرتبات الجائر.

كما دعا السفير الحكيمي الجميع للاستعداد لمرحلة شاقة من المفاوضات السياسية الهادفة لتسوية سياسية مقبولة ترسم ملامحها الحقائق على الارض كما ترسخت على مدى ست سنوات من الحرب العدوانية على اليمن!

‏‏وكان الحكيمي قد اكد تبرعه بكل ما يملك في اليمن وهي عبارة عن ارضية وحيدة يملكها ضمن جمعية ٢٦ سبتمبر السكنية التي شارفت على الحل بفضل جهود قناة الهوية في تسليط الاضواء على مافيات الاراضي بعد ٣٦عام من الصراع.

واكد عرضها للبيع والتبرع باموالها لتمويل تصميم واقامة معلم تذكاري كبير في ميدان السبعين بصنعاء يذكر الاجيال بمأساة نكبة فلسطين التي سلبت وطن شعب بكامله!