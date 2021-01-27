المشهد اليمني الأول

اعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان ان القاذفة B52 انطلقت من قاعدة في ولاية ليوزيانا يوم امس الثلاثاء لتحلق في أجواء الشرق الأوسط مدعية انها لا نسعى للصراع مع أحد.

وادعت القيادة الوسطى ان الهدف من تحليق القاذفة هو استعراض قدرة الجيش وردع أي عدوان محتمل مؤكدة الالتزام بأمن الشركاء والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

كما افادت بان الولايات المتحدة لا تسعى للصراع لكنها تبقى ملتزمة بالرد على أي طارئ حول العالم.

هذا و أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن القـاذفة الاستراتيجية الأمريكية من طراز “بي-52” غادرت قاعدتها لتنفيذ ثالث طلعة فوق منطقة الخليج الفارسي منذ مطلع يناير.