المشهد اليمني الأول

أكدت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل ستشارك لأول مرة بشكل علني في معرض الصناعات العسكرية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكشفت صحيفة “كلكليست” العبرية عن سماح الإمارات للصناعات الجوية والعسكرية الإسرائيلية بافتتاح جناح لها في المعرض المذكور.

وذكرت الصحيفة، أن شعبة التصدير في وزارة الدفاع الإسرائيلية ستقيم جناحًا إسرائيلياً هو الأول من نوعه في معرض الأسلحة في أبو ظبي (IDEX) في 21 شباط/ فبراير المقبل.

وستشترك الصناعات الأمنية الإسرائيلية في المعرض الأكبر في الخليج في أعقاب التوقيع على اتفاقيتي تطبيع مع الإمارات والبحرين.

ومن المقرر أن تشارك شركتا “ألبيط” و”رفائيل” للصناعات العسكرية والأمنية، في المـعرض.

ومن المتوقع اشتراك وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في المـعرض ضمن وفد إسرائيلي رفيع المستوى.

رغبة الإمارات بتطوير العلاقات

يأتي ذلك فيما أبدى وزير الشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش رغبة أبوظبي في مزيد من تطوير العلاقات مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال مشاركة قرقاش في المؤتمر السنوي ل”معهد أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي.

وقال قرقاش “نحن مهتمون جدًا بالعديد من جوانب الاقتصاد الإسرائيلي، ونهتم بجلب السياح الإسرائيليين إلى الإمارات”.

افتتاح قنصلية إسرائيلية في دبي

في سياق قريب أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها افتتحت قنصليتها العامة في إمارة دبي بعد يومين من افتتاح سفارتها في أبوظبي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي “اُفتتحت اليوم رسميا القنصلية العامة لإسرائيل في دبي، مع وصول القنصل العام إيلان شتولمان للإمارات”.

وأضافت أن “المهمة الرئيسية للقنصلية ستكون تطوير العلاقات بين إسرائيل والإمارات، في مجالات الاقتصاد والسياحة والطيران”.

والأحد، أعلنت إسرائيل افتتاح سفارتها في أبوظبي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة خليجية تشهد افتتاح سفارة لإسرائيل.