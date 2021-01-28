المشهد اليمني الأول

كشف مصدر مطلع على مفاوضات الأسرى بالعاصمة الأردنية عمَّان، اليوم الأربعاء، أن الطرف الوطني أبدى استعداده للدخول في صفقة شاملة تضم كل الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف، مشيرا إلى أن خلافات أطراف المرتزقة تحول دون ذلك.

وقال المصدر في تصريح للمسيرة، إنه من المقرر أن تبدأ غدا الخميس مناقشة توسيع الصفقة لتشمل أعدادًا إضافية من كل الأطراف، مشيرًا إلى أن النقاشات الجارية هي حول تثبيت قوائم الشق الثاني من اتفاق “عمَّان 3” والذي يشمل 300 اسم من الطرفين لم يتم التوافق عليها حتى الآن.

وأوضح أن الخلاف يتركز حول بدلاء أخ الفار هادي بعد أن تم التوافق سابقا عليهم وأن الطرف الآخر يسعى للالتفاف على القائمة المتفق عليها وتغييرها.

وذكر أن من النقاط العالقة تنكر السعودية وأطراف المرتزقة لقوائم الأسرى المرفوعة سابقا من الجانب الوطني لمن تم أسرهم في جبهات الحدود برغم أنهم أسروا وهم يقاتلون مع النظام السعودي.

وكان الفريق الوطني المفاوض باسم اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان في الـ 23 من الشهر الحالي للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة.