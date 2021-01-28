المشهد اليمني الأول

كشفت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل عن حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من الأطفال والنساء في اليمن منذ بداية العدوان وحتى نهاية يناير 2021.

وأوضحت المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في صنعاء، أن عدد ضحايا العدوان من الأطفال والنساء منذ بداية العدوان وحتى نهاية يناير 2021 بلغ 6190 قتيلا و6898 جريحا، فيما بلغ معدل وفيات المواليد 27 مولود من كل 1000 ولادة.

وأشارت المنظمة إلى أن نسبة التشوهات الخلقية ارتفعت خلال سنوات العدوان 8% جراء استخدام الأسلحة المحرمة دوليا.. فيما قفزت معدلات سوء التغذية خلال الفترة عينها إلى 200%، و بلغ سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة 2.6 مليون من أصل 5.5 مليون أي ما نسبته 47% وذلك نتيجة العدوان والحصار.

ولفتت إلى أن حوالي 30 ألف مولود توفي خلال العام 2019 فقط من أصل 1,122,781 ولادة أي 3 مواليد يموتون كل ساعة جراء العدوان الغاشم والحصار الجائر.

وبينت أن إغلاق مطار صنعاء الدولي أدى إلى عزل اليمنيين وتقييد حرية الملايين وتعطيل الملاحة أمام الإمدادات الحيوية والتجارية، كما فاقم الوضع الإنساني وأدى إلى وفاة 80 ألف مريض كانوا بحاجة للسفر للعلاج.

وقالت إن أكثر من 450 ألف مريض بحاجة ماسة للسفر للعلاج خارج الوطن بينهم أكثر من 12 ألف مريض بالفشل الكلوي بحاجة لزراعة كلى بصورة عاجلة، كما ان أكثر من 65 ألف مريض بالأورام السرطانية منهم عدد كبير من الأطفال والنساء مهددون بالموت نتيجة استمرار إغلاق مطار صنعاء.

وأكدت أن إجمالي المنشآت التعليمية المتضررة في اليمن بلغ 3652 مدرسة بين تدمير كلي وجزئي ومغلقة بفعل غارات تحالف العدوان.