المشهد اليمني الأول

دخلت اليوم الخميس تعزيزات جديدة تحتوي عدد من الدبابات والمدرعات الإماراتية، محافظة شبوة، الخاضعة لمليشيا حزب الإصلاح.

وأكدت مصادر محلية بالمحافظة، أن 15 دبابة ومدرعة إماراتية، بينها ناقلة جند، من معسكر بلحاف إلى معسكر العلم في منطقة جردان .

وأوضحت المصادر أن الإمارات عززت قواتها المتواجدة في شبوة، بعد استحداث مليشيا الإصلاح مواقع وتحصينات عسكرية جديدة بالقرب من معسكر العلم ومنشأة بلحاف الغازية.

ويأتي إرسال الإمارات تعزيزات عسكرية إلى شبوة، بعد وصول اللجنة العسكرية السعودية، أمس الأربعاء، إلى مدينة شقرة، في محاولة لتهدئة التوتر المتصاعد بين مسلحي الاصلاح، ومليشيا “الانتقالي” في أبين.